タレントの山田邦子（65）が8日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。人気バラエティー共演者らとの交流について語った。山田は短大当時からお笑い番組に出演しており、卒業と同時に本格デビュー。その後人気バラエティー番組「オレたちひょうきん族」出演でブレークを果たした。共演者からは可愛がられるタイプだったかと問われ「ちゃっかり」と一言。「（ビート）たけしさん大好きだったから、た