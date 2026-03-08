小学館マンガワン編集部が漫画家の性加害を把握しながら別のペンネームで新連載の原作者に起用していた問題で、被害女性が8日、メッセージを公表し、小学館取締役から電話で謝罪を受け、再発防止を約束されたことを明らかにした。