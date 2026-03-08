◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)侍ジャパン先発の菅野智之投手が初回を無失点で立ち上がりました。オーストラリアとの全勝対決に臨んでいる日本。井端弘和監督は昨季MLBで10勝をあげたベテラン右腕を先発に起用しました。菅野投手は初回、オーストラリアの先頭打者を2球でレフトフライに抑えます。続く打者も4球でセカンドライナーに打ち取り、テンポ良く2アウトを取