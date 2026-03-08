鳥取県立美術館でタクシーが暴走し、歩道にいた女性と衝突しました。女性は重傷です。【映像】現場の様子8日午後1時すぎ、鳥取県倉吉市にある県立美術館で「タクシーが人ごみに突っ込んだ」と110番通報がありました。警察によりますと、70代の男性が運転するタクシーが暴走し、歩道にいた40代の女性をはねたということです。女性は重傷で、足の骨が折れた疑いがあるということです。タクシーに乗客はいませんでした。目撃