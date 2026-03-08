春は、野菜の植え付けが始まる季節ですが、ある悩みを解消する野菜作りが行われているんです。福山佳那 気象予報士「たくさんスーツケースがあります。そして何か植えてありますよ」お邪魔したのは、都心にあるこちらのホテル。3年ほど前から、屋上のスペースを利用して野菜などを栽培しているんです。特徴的なのは、プランターの代わりに、スーツケースを利用しているということ。スーツケースを使うワケ、ホテルならではの