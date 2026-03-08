飼い主さんとわんちゃんが実家に帰省した時の光景が、5万再生を超えて感動を届けています。 わんちゃんのことを本当の孫のように可愛がる家族の姿には、「本当にわんちゃんが可愛いくてしょうがないんだろうなぁ」と、温かいコメントが寄せられることに。「みなさんが元気でまた再会できますように」と、家族たちの幸せを願う声が寄せられることとなりました。 【動画：実家へ帰省し『おばあちゃん』と再会した犬→いつまでも続