サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグのモンテディオ山形はきょう、ホーム開幕戦を迎え、ブラウブリッツ秋田と対戦しました。 およそ1万3000人のサポーターが詰めかけた、モンテディオのホーム開幕戦。横内監督率いる新体制になってからは初めての奥羽本戦です。 試合開始5分、土居がペナルティーエリアからシュートを放ちますが、オフサイド判定。得点とはなりませんでした。