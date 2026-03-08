北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は第５回大会（1954年）だ。――◆――◆――●第５回大会（1954年）／スイス開催優勝：西ドイツ準優勝：ハンガリー【得点王】シャーンドル・コチシュ（ハン