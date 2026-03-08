8日朝早く、上天草市で木材などが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、上天草市姫戸町二間戸の木工会社です。警察と消防によりますと、8日午前5時45分過ぎ、新聞配達員から「建物が燃えている」と通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、敷地内の資材置き場にあった木材や、トラック1台、2階建ての事務所の外壁などが燃えたということです。この火事によるけが人はいません