23年大会で投手コーチを務めた吉井理人氏＆06、09年大会で連覇に貢献した福留孝介氏、熱狂的野球ファンのモーニング娘。’26の牧野真莉愛が東京スカイツリータウンでトークショーを行った。吉井氏は日本ハム時代に指導した大谷について「ピッチャーとして伸びしろがある。うまく投げられたら170キロも夢じゃない」と話して盛り上げた。米国で行われる決勝ラウンドに向け、吉井氏は「移動もあって時差もあるので体調が鍵になる