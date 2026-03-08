「イット！」では「for the NEXT」を共通テーマに、未来に向けたSDGs関連のニュースをお伝えしています。8日は、ペットボトルを僧侶の「けさ」に変えるタイのお寺の取り組みです。タイのバンコクなどを流れる、チャオプラヤ川。タイは、海洋プラスチックごみの排出が多い国とされています。屋台文化の影響でプラスチックの消費が多く、適切に処分されないごみが川に流れこみ、環境汚染の原因になっているのです。この問題に取り組