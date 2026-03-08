侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が先発し、初回に２死一、三塁のピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。プロが出場した試合では６６年の日米野球、全日本―ドジャース戦以来６０年ぶりの「天覧試合」。チーム最年長は「僕にとっても日本の野球界にとっても特別な日になることは分かっています。かといって僕が何か特別なことができるわけじゃないので、今の自分の力をしっかり信じて投げられたら」と意気込みを