◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が「１番・ＤＨ」で先発出場。この日は天覧試合。初回先頭の第１打席に向かうと大歓声が送られた。豪州先発は右腕マクドナルド。大谷はカウント２―２からの５球目、１３０キロスプリットを打って二ゴロに倒れた。打率は試合前の８割３分３厘から現時点で７割１分４厘となった。勝てば１次ラウンド１位