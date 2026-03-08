◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)日本代表・侍ジャパン対オーストラリア代表の始球式を松坂大輔さんが務めました。松坂さんは侍ジャパンのユニホームを着用し、背番号18番をつけて登場。マウンドの土には入らず、捕手を務めた藤平尚真投手のグラブへストライクを投げ込みました。松坂さんは1998年ドラフト1位で西武に入団。最多勝、ゴールデングラブ賞、ベストナイン賞