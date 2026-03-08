7日、ケニア・ナイロビで、豪雨の影響で大破した車両の近くを歩く女性（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】ケニアの首都ナイロビで6〜7日に豪雨が降り続いて洪水が発生し、地元警察は少なくとも23人が巻き込まれて死亡したと発表した。建物の損壊や道路の閉鎖も相次いだ。AP通信によると、住民からは排水設備の不備が被害の拡大を招いたとの声が上がっている。地元警察は29人を救助したと明らかにした。排水設備を巡っては、ル