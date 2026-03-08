都内で開かれた参政党大会＝8日午後、東京都千代田区参政党の神谷宗幣代表は8日、東京都内で開いた党大会で「来年の統一地方選で500人の地方議員を誕生させる」と述べ、党勢拡大に意欲を示した。今後について「自民党が圧倒的に強い中、止めることはなかなか難しい。でも国民の声をしっかりと受け止めていれば、必ずわれわれに光が当たる」と訴えた。15議席を得た衆院選に関し「十分な結果ではなかった。自民帝国の逆襲が来た