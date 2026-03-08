「スカパー！・ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第５戦」（８日、戸田）２日目前半まで２走して２着２回と好調な藤井公人（２７）＝１２９期・福岡・Ｂ２＝が１２Ｒで、コンマ００のタッチＳを発動。インの中野希一（埼玉）をまくり切れなかったがしっかり２着をゲットした。「（タッチＳに）いや〜（晩ご飯の）食欲なくなりました。ほんと切ったかと思いましたよ」とギリギリのＳに胸をなで下ろした。舟足に関しては「出足中心