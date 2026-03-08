【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は７日、プエルトリコと米国で１次ラウンドが行われ、Ａ組のプエルトリコ、Ｂ組で優勝候補の米国、Ｄ組のベネズエラが２連勝とした。イタリア８―０ブラジルイタリアはカンゾンの３ランやノリの２打席連発など六回以降毎回得点を挙げ、試合を決めた。ブラジルは散発４安打で零封負け。ノリノリの２１歳イタリアは、２１歳のノリが２打席連