サッカー元日本代表の大久保嘉人氏が８日、自身のＳＮＳなどを通じて、９月よりスペイン・バルセロナで新たなサッカークラブ「ＳＯＬＮＡＣＩＥＮＴＥ（ソル・ナシエンテ）ＦＣ」の立ち上げを発表した。同クラブは、スペイン１部から数えると１０部に相当し、カタルーニャ州４部リーグからスタートする。大久保氏はクラブのビジョンとして「バルセロナに来た時に試合を見たいと思ってもらえるような観光名所になるようなクラ