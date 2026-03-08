俺はケンイチ（50才）。一人息子のダイキが大学生になって家を出て、妻のメグミ（47才）と夫婦2人暮らしになった。そんなある日、メグミの作る夕飯にグチをこぼしたら「もう作らない」と言い渡されてしまった。そっちがその気なら、俺の方こそもう作ってもらわなくたっていい。そこからの俺は、会社帰りにラーメン屋に寄ったり、唐揚げ弁当を買って帰ったりしていた。しかし……そんな食生活を続けるうち、なんだか体調が悪くなっ