わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第16話なぜ上から目線？【編集部コメント】わぁお！エツコさんは「ウチのケンシンになんてことを」と怒るのではなくて、「リカちゃんはケンシンが好きだからこういうことをした」という、斜め上