名古屋市千種区で7日夜、酒を飲んで車を運転し男性をひき逃げしたなどとして、20歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは自称・名古屋の会社員上原一響容疑者(20)です。上原容疑者は7日午後9時過ぎ、千種区井上町で酒を飲んで車を運転したうえ、法定速度を超えた状態で赤信号の交差点に進入し、横断歩道を渡っていた男性(64)をひき逃げした危険運転致傷などの疑いが持たれています。はねられた男性は胸