阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が8日、オープン戦の巨人戦（甲子園）で初めてベンチ入りした。この日は、試合前に恒例の新入団選手紹介があり、ファンの前にお披露目された。初めてプロとして甲子園のグラウンドに立ち、「たくさんのファンの方々の声援に興奮しました。1日でも早く甲子園でプレーできるよう頑張ります」と球団を通じてコメントした。藤川監督は「新人紹介の日ですから」とベンチ入りの意図