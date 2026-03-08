新潟交通は運転手不足に伴い、3月に実施するダイヤ改正で路線バスの運行本数を減らすと発表した。平日は78便減便され、一部路線では土日の運行を取りやめるという。 ■“新潟交通”路線バス減便へ…3月29日ダイヤ改正 減便の対象となるのは、新潟市中心部に乗り入れる31路線で、3月29日のダイヤ改正では現在の路線バスの運行本数に比べ、平日は78便、土曜日は87便、日曜・祝日は90便それぞれ減便する。東堀通線では土曜と日曜