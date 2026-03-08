歌手でタレントの和田アキ子（75）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演し、好みの俳優を実名告白した。番組終了まであと放送は4回。街頭アンケートでは和田へのガチ質問が寄せられた。その中の一つが「好きな男性のタイプはどんな人ですか？」というものだった。和田は「男性のタイプって、まあ性格のいい体育会系が好きです」と答えた。スタジオでは「芸能人で言うと？」と、さらに質問が。「うち