8日は気圧配置が西高東低になりました。各地で真冬に逆戻りしたような1日になりましたが、そんな中、春を呼ぶ恒例行事が行われています。古くから信仰の地としても知られる、東京郊外の高尾山。春の風物詩「火渡り祭」が行われ、多くの人が訪れました。山伏による様々な作法が終わると、願い事が書かれた護摩木などに点火。大きな炎があがりました。そして火がくすぶり続ける中、山伏たちが素足で歩き、世界平和などを祈願しました