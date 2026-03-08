横須賀警察署（資料写真）神奈川県警横須賀署は８日、暴行の疑いで、米海軍横須賀基地所属の米海軍人の男（２４）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午前３時２５分ごろ、横須賀市大滝町１丁目の店内で客の男性（２５）の左頬を右平手で１回殴打する暴行を加えた、としている。署によると、男は「私が逮捕された事件について何も話したくありません」と供述しているという。同日午前３時１５分ごろ、「外国人に絡まれている」