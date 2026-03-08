巨人は８日、甲子園球場で行われた阪神とのオープン戦に３―２で勝利した。先発マウンドに上がった田中将大投手（３７）は、３回１安打無失点と圧巻の投球を披露。「しっかりと抑えることができてよかった」と手応えを口にした。初回先頭の近本に四球を与えたものの、後続の中野、中川、大山をいずれも内野ゴロに打ち取る。続く２回には小幡に左前二塁打を許し、一死三塁のピンチを背負ったが、後続を断って本塁は踏ませなか