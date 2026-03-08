国内男子ゴルフツアーの今季開幕戦となるＩＳＰＳハンダ・日本オーストラレーシア選手権最終日（８日・ニュージーランド・ロイヤル・オークランドアンドグレンジＧＣ＝７２２１ヤード、パー７２）、１４位から出た木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）が７バーディー、３ボギーの６８と伸ばして、通算１３アンダーの４位に食い込んだ。各選手が難コースに四苦八苦する中で、木下は安定感あるプレーを見せ「ゴルフの状態は非常に良かっ