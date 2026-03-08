ホリプロタレントスカウトキャラバン２０２３準グランプリの?ゆめてぃ?こと畠中夢叶（はたなか・ゆめか＝２０）が８日、東京・中目黒ＧＴで行われた防災イベントに出席した。同イベントは、３月１日〜７日までに実施された「春の火災予防運動」の一環として開催された。目黒消防署の一日消防署長を務めた畠中はこの日、東京消防庁の制服に身を包んで登場。委嘱状を交付されると、消防隊などによる本格的な消防演習に参加した