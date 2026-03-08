【モデルプレス＝2026/03/08】8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）による冠番組「愛されICExの作り方」（BSフジ／毎週月曜24：00〜）。モデルプレスでは、各メンバーにスポットを当てたインタビューを配信する。Vol.1は八神遼介（やがみ・りょうすけ／17）が登場。【写真】EBiDAN◆ICEx冠番組「愛されICExの作り方」同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“