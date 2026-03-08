東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故から15年を迎えるのを前に、鹿児島市で8日、川内原発の乾式貯蔵施設の計画中止などを訴える集会が開かれました。 （集会での訴え）「乾式貯蔵施設、いらない。川内原発、さようなら」 この集会は、東日本大震災が発生した3月11日に合わせ、「反原発」を訴える市民団体などが毎年開いているもので、今年は県内外からおよそ350人が鹿児島市に集まりました。 参加者は、九州電力が薩