メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の果樹園で、余分な木の枝を切り落とす剪定作業が行われました。 高山市郊外の諏訪果樹園では、リンゴや桃、サクランボなどの剪定作業に追われています。 剪定は、日当たりや風通しがよくなるように、余分な枝を切り落とす作業です。 2026年は雪による被害もなく、1月中旬から始まりました。 いい果物が実るよううまく剪定するには、長年の経験が必要だということです。