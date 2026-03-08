メ～テレ（名古屋テレビ） 8日未明に、愛知県小牧市の航空自衛隊小牧基地を出発した、日本人退避のための輸送機は、日本時間の8日午後2時前にモルディブに到着しました。 8日午前3時ごろ、小牧基地からＫＣー767空中給油・輸送機が出発しました。 政府は、チャーター機をオマーンとサウジアラビアに派遣し、日本人退避の支援を始めています。 輸送機の派遣は、チャーター機が