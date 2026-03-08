メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市千種区の交差点で、飲酒運転で歩行者の男性をはねて大けがをさせ、その場から逃走したなどの疑いで、20歳の男3人が逮捕されました。 危険運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、自称・名古屋市北区の会社員・上原一響容疑者（20）ら3人です。 警察によりますと、上原容疑者は7日午後9時10分ごろ、飲酒した状態で車を運転し、千種区の交差点で、法定速度を超えるスピードで赤