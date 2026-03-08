九州大学で8日、前期日程の合格者が発表され、2072人に喜びの春が訪れました。福岡市西区の九州大学伊都キャンパスでは、8日午前11時に合格者の受験番号が張り出されました。自分の番号を見つけた受験生は、家族や友人と抱き合ったり、掲示板の前で写真を撮ったりして、喜びを爆発させていました。■医学部に合格「今までの努力が報われた気がしてうれしかった。難病を完治させるような薬をつくる研究員になりたい。」■芸術工学部