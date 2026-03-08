◆オープン戦日本ハム５ｘ―４ロッテ（８日・エスコン）日本ハムに６年ぶりに復帰した有原航平投手（３３）が８日、ロッテとのオープン戦で先発した。３回途中４安打５四球２失点と乱れたが、開幕へ向けて順調にステップを踏んだ。心地よい声援を浴びながら有原がエスコンのマウンドに上がった。６年ぶりに古巣復帰後、初の本拠地での登板は、２回２／３４安打２失点。「新しい気分で投げられたなと思います」。５四球と制球