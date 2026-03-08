プロ野球・ロッテ前監督の吉井理人氏が８日、東京スカイツリータウンで開催中の「ワールドベースボールクラシック東京ファンゾーンｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」でトークイベントを行った。侍ジャパンの試合開始前に連日行われているトークイベントで、この日は吉井氏と福留孝介氏、モーニング娘。’２６の牧野真莉愛が徹底トーク。吉井氏は前回のＷＢＣでは投手コーチとして、侍ジャパン世界一を支えたが「（今大