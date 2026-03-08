◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）西武やレッドソックスなどで活躍した松坂大輔氏が８日、天覧試合となったＷＢＣ１次ラウンドの日本ーオーストラリア戦で始球式を行った。捕手役を務めた藤平尚真投手のグラブに見事なストライク投球を投げ込むと、球場からは歓声が沸き起こった。松坂氏は、ＷＢＣ第１回大会（２００６年）と第２回大会（２００９年）に出場。通算６勝で歴代最多勝を記録