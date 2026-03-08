2月17日に56歳で亡くなった、ロックバンド「LUNASEA」ドラムスの真矢さんの献花式「〜Eternal MeLoDy〜」が8日に神奈川のぴあアリーナMMで開催され、3万人が参列した。献花式は、LUNA SEAメンバーの1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいという強い意志により実現。ファンへの解放前に、真矢さんの家族、メンバーも献花した。会場はセンターに真矢さんの大きな遺影、向かって左には最後のステ