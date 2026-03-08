国際女性デーを迎える中、ガザ地区の女性と少女たちに目を向ける。彼女らは、飢餓、医療崩壊、そして避難所での暴力の危険などに直面している。現地で女性支援にあたった国連関係者と、ガザ出身の若き女性ジャーナリストの証言から、その現実を取材した。（NNNニューヨーク支局 小坂明里）◇国際女性デーは、女性の権利や平和、安全、社会参加の推進などを掲げて制定された。しかしその理念とは裏腹に、戦地の女性や少女たちは、い