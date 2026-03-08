◇オープン戦広島1―8中日（2026年3月8日マツダ）広島のドラフト5位・赤木晴哉（22＝仏教大）が先発し、開幕1軍入りへアピールの好投を披露した。2回を無安打1四球で無失点。同じ大学の先輩である中日・大野雄大と堂々と渡り合い「緊張もあったけど、その中で楽しめた。偉大な先輩と投げ合える日がこんなに早く来るとは」と喜んだ。本拠地・マツダスタジアムでのデビュー戦。「スタンドから名前を多く呼ばれて、高ぶっ