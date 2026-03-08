◇米女子ゴルフツアーブルーベイLPGA最終日（2026年3月8日中国ブルーベイGC＝6712ヤード、パー72）首位と4打差の4位から出た昨年覇者の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が3バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの73で回り、通算7アンダーの5位だった。今季初戦の原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が4アンダーで10位に入った。古江彩佳（25＝富士通）が2アンダーで15位。西村優菜（25＝スターツ）と笹生