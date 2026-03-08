モーニング娘。′２６の牧野真莉愛（２５）が８日、東京スカイツリー内に設置された「ワールドベースボールクラシック東京ファンゾーンｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」のトークショーに参加。この日、日本が米・マイアミでの準々決勝進出が決まり「うれしいです！マイアミに行かなきゃ」と米国ラウンド“参戦”を宣言した。メジャーファンでも知られる牧野は「ドミニカもベネズエラもプエルトリコもたくさん好きな選