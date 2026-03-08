被災地の今を見つめるシリーズ「つなぐ、つながる」です。東日本大震災から15年、当時中学生、岩手県で震災を経験し、岩手県で現在は教員となって「教訓のバトン」を子どもたちにつなぐ女性がいます。岩手県山田町の小学校で1年生に九九や音読を教える畠山夏未さん（28）。この日は一年に一度の特別な授業の日です。震災について学び、防災について考える授業。畠山さんは教員になってから毎年、この授業を続けています。当時被災