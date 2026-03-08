フジテレビ系アニメ『サザエさん』（毎週日曜後6：30）が8日に放送され、2月22日に亡くなった初代イクラちゃん役の声優・桂玲子さんを追悼した。【写真】初代イクラちゃんを演じていた桂玲子さんテロップで「放送以来昨年まで波野イクラ、リカちゃん、かおりちゃんの声優を務めていただいていた桂玲子さんが逝去されましたワンパクでかわいらしいイクラちゃんクラスのマドンナ的存在のかおりちゃんやちょっとおませなリ