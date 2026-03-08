「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手に試合前練習でハプニングが起こった。オーストラリアの関係者がサインをおねだりしようと接触を試みたが、警備員に制止された。３日連続のフリー打撃で特大の照明直撃弾を放った大谷。その後、ベンチへ引き上がる際、ボールとペンを手に持っていたオーストラリア代表の関係者がサイ