2026年3月6日現在、イオンの公式通販「イオンスタイルオンライン」では、「新生活応援キャンペーン」が開催中です。新生活の準備、今がチャンスかもキャンペーンページに掲載されている生活家電、家具、寝具、キッチン用品などの対象商品203点の中から、合計1万円以上を購入し、クーポンコードを入力すると、20％オフクーポンが適用されます。支払い方法入力画面の「クーポンを使う」の欄にクーポンコード「hc213sh」を入力し、「