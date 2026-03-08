とんかつ まい泉は、2026年3月9日から11日まで、まい泉直営販売店で「ヒレかつ弁当」を特別価格で販売します。数量限定で1人2点まで"箸で切れるやわらかなとんかつ"にこだわっているまい泉が、創業60周記念企画を実施。3月9日から11日までの3日間限定で「ヒレかつ弁当」（通常価格999円）が特別価格の648円で販売されます。販売は各店50個限定。1人2点までの購入制限があります。なお、朝の入荷分のみとなり、売り切れ次第終了です