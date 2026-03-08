新潟県内82の酒蔵が出展する「にいがた酒の陣」が3月8日までの2日間開かれ、多くの人が訪れていました。新潟市中央区の朱鷺メッセで開かれた「にいがた酒の陣」。県内82の酒蔵が出展し、2日間で計2万枚の入場チケットは完売しました。蔵人から話を聞けるのも魅力で、多くの人が試飲を楽しんでいました。＜訪れた人は＞「はじめて」「いろんなお酒が飲めて、あまり日本酒を飲まないんですけど、いいきっかけになったかな」会場には